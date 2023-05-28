هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية؟.. الأزهر الشريف يحسم الأمر

كثيرا ما يلجأ العديد من المسلمين إلى الاشتراك في الأضحية لعدم قدرتهم المالية على التكفل بأضحية بمفردهم، ولذلك يتشاركون مع بعضهم البعض في أضحية عيد الأضحى إلا أن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف قد حددت شروط اشتراك المسلمين في ذبيحة العيد، خاصة بعد تلقيهم سؤالا عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكان نصه: «هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية؟».

هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية؟

وأجابت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على سؤال: «هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية؟»، مؤكدا أنه لا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية ولكن بشرط ألا يزيد عدد المشتركين عن سبعة أفراد، بالإضافة إلى أنه لا يقل نصيب الفرد فيهم عن السُّبع.

الدليل من السنة

وعن اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية، فإنه قد استدلت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بحديث النبي الكريم الذي يؤكد من خلاله أنه لا يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية، وذلك لقول جابر قال: (نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) رواه مسلم، كما استدلت لجنة الفتوى بحديث آخر عن النبي الكريم لما رواه أحد الصحابة قائلا: (خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) رواه مسلم.