«الإفتاء» تحدد آداب الأضحية.. منها عدم إظهار آلة الذبح واستقبال القبلة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2023، حددت دار الإفتاء المصرية عددا من النصائح للمسلمين عند ذبح الأضحية، معتبرًا أن هذه النصائح من آداب الأضحية ويجب على المسلم الحرص على فعلها لكي ينال الثواب كاملا.

وتشرت دار الإفتاء المصرية صورة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توضح من خلالها آداب الأضحية وجاءت النصائح كالتالي:

- التأكد من سلامة الأضحية

2- لا تظهر لها آلة الذبح

3- استقبل القبلة

4- لا تذبحها بحضرة أضحية أخرى

5- أضجعها على جنبها

6- تأكد من زهوق نفسها قبل سلخها

7- سم الله وكبره

8- التزم بالأماكن المخصصة للذبح

9- ترفق عند ذبحها

10- لا تعط للجزار أجرته منها

11- لا تجرها من موضع لآخر

12- لا تترك مخلفاتها فى الشوارع

13- لا تلوث بدنك وثيابك بالدماء.

هل تجزئ الأُضْحِيَّة عن المضحي فقط

كما تلقت دار الإفتاء سؤلا بخصوص ما يجزئ فى الأضحية، وهل تجزئ الأُضْحِيَّة عن المضحي وعن أهل بيته، وردت دار الإفتاء حول هذا الأمر، مؤكدا أنه للأضحية أنواع ومنها:

1- الغنم: من الضأن أو الماعزهذا النوع تجزئ الواحدة منه عن المضحي وعن أهل بيته فقط.

2- الإبل والبقر والجاموس: هذا النوع تجزئ الواحدة منه عن سبعة أفراد بشرط ألا يقل نصيب الفرد الواحد منهم عن السُبُع، فإذا نوى المضحي الأَضحية بهذا السبع، وضحَّى أجزأت عن نفسه وعن أهل بيته جميعًا.