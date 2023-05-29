نادية مصطفى بعد مؤتمر «يسلم لي ذوقهم»: سعدت وشرفت بحضور الناس الحلوة

أعربت الفنانة نادية مصطفى، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها للإقبال من الإعلاميين والفنانين لمؤتمر أغنيتها الجديدة «يسلم لي ذوقهم».

ونشرت نادية مصطفى فيديوهات من المؤتمر وعلقت عليها قائلة: «سعدت وشرفت بحضور الناس الحلوة الغاليين في حياتي للمؤتمر بشكرهم جميعاً كل اللي حضروا وباركوا لي وبشكر حبايبي برضه اللي لم يحضروا وقالولي كلمة حلوة وكانوا الغائبين الحاضرين في المؤتمر وفي قلبي ربنا مايحرمني منكوا بحبكوا أوي».

أغنيتة يسلم لي ذوقهم

أغنية «يسلم لي ذوقهم» من كلمات نور عبد الله، وألحان الدكتور مصطفى العسال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، تقول كلمات الأغنية: يسلم لي ذوقهم اللي إحنا ذوقهم عاليين في عنيا ولا حد فوقهم غاليين في سوقنا غاليين في سوقهم وإن غابوا ندعى الله يسوقهم هما اللي الدلع يبقالهم لايق بيقيدوا قلبي بنظرة حرايق هما وبس لقلبي شقايق.