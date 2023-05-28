نادية مصطفى: رأيت جمهورا لا يتحدث «العربية» أعجبته أغنية «يسلملي ذوقهم»

قالت الفنانة نادية مصطفى إنها سعيدة بنجاح أغنيتها الأخيرة «يسلملي ذوقهم»، إذ حققت مليون ونصف المليون مشاهدة في 6 أيام، مشيرة إلى أن تصوير الكليب فاق توقعاتها، كما حدث الأمر نفسه مع رد فعل الجمهور، وقالت عن ذلك: «فاجأني حقًا رد فعل الجمهور.. رأيت تعليقات من جمهور لا يتحدث اللغة العربية، أعربوا عن إعجابهم بالألحان والمشاهد الجذابة التي حمستهم لزيارة مصر».

تفاصيل مميزة في الكليب

أضافت «مصطفى»، خلال حوارها مع «القاهرة الإخبارية»: «وضعت تفاصيل مميزة، وأخرجت الكليب أفضل مما توقعت، ومزجت مشاهد كثيرة معًا في نسيج واحد، ومنها صورة رجل بسيط وضحكته الصادقة على وجهه، وملامح سيدة بسيطة تحمل علامات الرضا».

أرادت تقديم الصورة الحلوة لمصر

وتابعت الفنانة: «أردت تقديم الصورة الحلوة لمصر، واقترحت عليها أماكن كثيرة، إذ اخترنا الأهرامات وقصر محمد علي وهما من المعالم السياحية الجميلة».