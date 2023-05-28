نادية مصطفى لـ«القاهرة الإخبارية»: أغنية يسلملي ذوقهم تعبر عن الوحدة العربية

قالت الفنانة نادية مصطفى، إنها سعيدة بنجاح أغنيتها الأخيرة «يسلملي ذوقهم»، التي حققت ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة في 6 أيام، وحققت ردود فعل إيجابية للغاية، مشيرةً إلى أن تصوير الكليب فاق توقعاتها كما حدث الأمر نفسه مع رد فعل الجمهور: «فاجأني حقًا رد فعل الجمهور.. رأيت تعليقات من جمهور لا يتحدث اللغة العربية، أعربوا عن إعجابهم بالألحان والمشاهد الجذابة التي حمستهم لزيارة مصر».

تفاصيل مميزة في الكليب

وأضافت «مصطفى»، خلال حوارها مع «القاهرة الإخبارية»: «وضعت تفاصيل مميزة وأخرجت الكليب أفضل مما توقعت، ومزجت مشاهد كثيرة معًا في نسيج واحد، ومنها صورة رجل بسيط وضحكته الصادقة على وجهه، وملامح سيدة بسيطة تحمل علامات الرضا».

أرادت تقديم الصورة الحلوة لمصر

وتابعت الفنانة: «أردت تقديم الصورة الحلوة لمصر، واقترحت أماكن كثيرة، واخترنا الأهرامات وقصر محمد علي وهما من المعالم السياحية الجميلة».