رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

نادية مصطفى لـ«القاهرة الإخبارية»: أغنية يسلملي ذوقهم تعبر عن الوحدة العربية

كتب:

شريف سليمان
09:10 م | الأحد 28 مايو 2023
الفنانة نادية مصطفى

الفنانة نادية مصطفى

قالت الفنانة نادية مصطفى، إنها سعيدة بنجاح أغنيتها الأخيرة «يسلملي ذوقهم»، التي حققت ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة في 6 أيام، وحققت ردود فعل إيجابية للغاية، مشيرةً إلى أن تصوير الكليب فاق توقعاتها كما حدث الأمر نفسه مع رد فعل الجمهور: «فاجأني حقًا رد فعل الجمهور.. رأيت تعليقات من جمهور لا يتحدث اللغة العربية، أعربوا عن إعجابهم بالألحان والمشاهد الجذابة التي حمستهم لزيارة مصر».

تفاصيل مميزة في الكليب

وأضافت «مصطفى»، خلال حوارها مع «القاهرة الإخبارية»: «وضعت تفاصيل مميزة وأخرجت الكليب أفضل مما توقعت، ومزجت مشاهد كثيرة معًا في نسيج واحد، ومنها صورة رجل بسيط وضحكته الصادقة على وجهه، وملامح سيدة بسيطة تحمل علامات الرضا». 

أرادت تقديم الصورة الحلوة لمصر

وتابعت الفنانة: «أردت تقديم الصورة الحلوة لمصر، واقترحت أماكن كثيرة، واخترنا الأهرامات وقصر محمد علي وهما من المعالم السياحية الجميلة».  

اقرأ المزيد:

نادية مصطفى عن أغنيتها الجديدة «يسلملي ذوقهم»: سعيدة لتصويرها بالأهرامات

نادية مصطفى تطلق أحدث أغنياتها «يسلملي ذوقهم»

نادية مصطفى تروج لكليب أغنية «سلملي ذوقهم»: فرحانة جدا

الفنانة نادية مصطفى أول الحضور في عزاء شريفة فاضل

نادية مصطفى أول الحاضرين في عزاء الموسيقار محمد سلطان

الفنانة نادية مصطفى تعلن مكان وموعد عزاء الموسيقار محمد سلطان
بقلم شريف سليمان