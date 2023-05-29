لو عاوز تسافر أوروبا بأسعار «على قد الأيد».. 5 دول تتيح هذه الفرصة

بعد انتهاء العام الدراسي فى معظم الصفوف الدراسية، تبدأ معظم الأسر التخطيط لقضاء إجازة سعيدة مع أبنائهم خلال فصل الصيف، فالبعض منهم يفضل السفر إلى مناطق داخل مصر، مصل شرم الشيخ والغردقة، بينما يقرر البعض الآخر السفر إلى الخارج، لاكتشاف كل ما هو جديد.

في هذا السياق، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، عدداً من أبرز الدول الأوروبية، التي يستطيع المواطن المصري السفر إليها بأرخص الأسعار، لقضاء إجازة سعيدة مع أسرته، وهى كالتالي:

رومانيا

تُعتبر رومانيا دولة رائعة لأي شخص يعد للسفر إلى الخارج بميزانية محدودة، إذ يمكنك الاستفادة من جولات المشي المجانية، للتحقق من العديد من المواقع التاريخية، كما أن تكلفة المعيشة تقدر بـ40 دولار فى اليوم.

تكلفة بيوت الشباب تتراوح سعرها ما بين 12 إلى 20 دولاراً في الليلة.

الوجبات الغذائية تتراوح سعرها ما بين 10 إلى 15 دولاراً في اليوم.

تكلفة وسائل النقل: بين 5 و10 دولارات ليوم كامل من ركوب الحافلات والقطارات.

جورجيا

تتميز جورجيا بأنها تسمح بالدخول اليها بتأشيرة والبقاء فيها لمدة عام، وتتراوح تكلفة المعيشة حول 30 دولاراً فى اليوم.

تكلفة أسعار الإقامة: بين 10 و15 دولاراً في الليلة.

وأسعار الوجبات: من 10 إلى 15 دولاراً في اليوم.

كما أن أسعار وسائل النقل: تتراوح بين 3 و5 دولارات ليوم كامل، من ركوب الحافلات والقطارات، أو ما بين 5 و10 دولارات للانتقالات بين المدن.

اليونان

اليونان من أفضل الدول الأوروبية التي ترغب فى السفر إليها خلال هذه الفترة، إذ جرى تخفيض أسعار الرحلات الجوية والإقامة والجولات إلى حد كبير منذ أزمة ديون البلاد في عام 2010، كما أن تكلفة الحياة لليوم الواحد تبلغ دولارا فى اليوم.

يصل سعر الوجبات: 10 - 15 دولارا في اليوم

وتكايف الإقامة: 10 - 15 دولارا في الليلة

وتصل تكلفة سعر النقل: 10 - 15 دولارا للشخص الواحد لسيارة مستأجرة مقسمة بين 4 أشخاص (ملاحظة: تكاليف استئجار سكوتر حوالي 25 - 30 دولارا في اليوم)، أو 10 - 20 دولارا لتذاكر العبارات حول الجزر

جمهورية التشيك

التشيك هى ارخص دول أوروبا الوسطى التى تستطيع السفر اليها لقضاء اجازة ممتعة بتكلفة قلبلة، وإذا كنت تخطط للقيام بالكثير من السفر، كفعليك التفكير في الحصول على تصريح لمدة 3 أيام مقابل 16 دولارا، بالإضافة الى أن تكلفة الحياة خلال يوم فى التشيك لا تتخطي ال35 دولارا

يتراوح سعر الطغام: 8- 13 دولار في اليوم

وتكلفة الإقامة: 2 دولارا في الليلة

فى حين اسعار المواصلات: 5 دولار ليوم كامل من ركوب الترام ، و15 أخرى لركوب الحافلة بين المدن

بولندا

إذا كنت من محبي المواقع التراثية، فإن بولندا لديها 14 مكان سيحي، فهى غنية بالثقافة والتاريخ، فتصل تكلفة دخول المتاحف والمواقع التاريخية نحو 5 دولارات، فى حين أنك تستطيع قضاء يوم كامل ب نحو 44 دولارا فى اليوم.

فالوجبا تتراوح سعرها ما بين 6 - 12 دولارا في اليوم

الإقامة: 9 - 20 دولارا في الليلة

النقل: 1 - 3 دولارات ليوم كامل من ركوب القطار، من 10 - 15 دولارا لركوب القطار بين المدن.