من أوروبا إلى القمة العربية.. ماذا يعني حضور زيلينسكي 3 قمم في 10 أيام؟

تحت شعار «قمة التجديد والتغيير»، انطلقت الدورة 32 للقمة العربية العادية، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم، بمشاركة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود، ويترأس وفد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي ظهر في 3 قمم آخرها اليوم، وقبلها مؤتمر ثنائي وزيارة أوروبية.

زيلينسكي حاضرا في القمة العربية

واليوم حضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة العربية بجدة، وأعلنت بلاده سلفا وفقا لما نشرته وكالة أنباء «رويترز»، أنه سيتوجه بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، على متن طائرة حكومية فرنسية.

ومنذ نحو 10 أيام، أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جولة أوروبية مصغرة، جدد فيها مطالب بلاده بالحصول على أسلحة نوعية ومقاتلات حربية، في إطار التحضير لمعركة الربيع.

كما أقام مؤتمرا صحفيا مشتركا مع فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وجدد خلاله مطالبة الاتحاد الأوروبي ببحث انضمام بلاده إلى التكتل، وإزالة الغموض في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

سياسي يكشف سبب حضور زيلنسكي القمة العربية

وتعليقا على هذا الشأن، قال الدكتور إبرام المنشاوي، أستاذ السياسية الخارجية، إن زيارة زيلينسكي للقمة العربية والاتحاد الأوروبي، جاء بغرض حرصه على تكثيف مطالبه بالانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأضاف «المنشاوي» لـ«الوطن»، أن زيلينسكي يحاول توضيح مطالبة للجميع من الشرق للغرب، وهي ما يراها مطالب مشروعة له، ويريد إخبار العالم أن صوت أوكرانيا ما زال عالٍ، وأنه لن يكف عن المطالبة بحقوق وطنه.