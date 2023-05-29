سمير صبري: التشريعات أهم خطوة لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن الاستثمار المحلي والأجنبي يقوم به القطاع الخاص وليس الدولة، ونريد تشجيعه ودراسة حالته، موضحًا أن الاستثمار الخاص له شقان؛ الاستثمار المحلي للمستثمر المصري بكل درجاته من مستثمر صغير حتى الشركات الكبرى، والشق الثاني هو الاستثمار الأجنبي.

الفرص أمام الاستثمار المحلي

وأضاف «صبري»، خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني ناقش على مدى جلستين الواقع والتحديات والفرص أمام الاستثمار المحلي على مدار 6 ساعات؛ فمصر مفترض أن تكون أكثر دولة جاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهذا حاصل في إفريقيا لكننا الثاني عربيا وقد نتراجع للمرتبة الثالثة.

خطوات جذب الاستثمارات

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن أي دولة تريد تشجيع وجذب الاستثمار يجب أن تكون عينها على التشريعات المالية مثل السياسات الضريبية وأسعار تملك الأرض والجمارك وأي رسوم من الجهات الإدارية على تنمية موارد الدولة وغيرها، وأيضا السياسات النقدية وسعر الصرف لأنها تساعده في وضع تقديراتها لمكاسب ومخاطر الاستثمار.