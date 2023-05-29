بدء اجتماع تحالف الأحزاب المصرية لدراسة موضوعات الحوار الوطني

بدأ منذ قليل، اجتماع تحالف الأحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام التحالف المكون من 42 حزبا سياسيا بمقر حزب إرادة جيل في منطقة جاردن سيتي بوسط البلد، وذلك بحضور عدد من الرموز الوطنية والسياسيين.

جدول أعمال الاجتماع

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع؛ كلمة أمين عام التحالف النائب تيسير مطر، ودراسة مقترحاته بشأن التواصل مع المصريين بالخارج وسبل مشاركتهم بالحوار الوطني والإدلاء بآرائهم من خلال البريد الإلكتروني الذي خصصته الأمانة الفنية للحوار لهم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الرصد الإعلامي لمشاركة أحزاب التحالف في جلسات الحوار الوطني، ودراسة شاملة للموضوعات التي ستتناولها جلسات لجان المحاور الثلاثة خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك انطلاقا من دور التحالف في التجاوب بشكل مستمر مع جلسات الحوار الوطني، ووضعه على أولى أولوياته باعتباره مبادرة تجمع شمل القوى الوطنية تحت مظلة واحدة ترسخ مفهوم الجمهورية الجديدة.