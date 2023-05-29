6 حالات تسمح لموظفي الحكومة بالحصول على إجازات دون مرتب.. اعرفها

ضوابط كثيرة ومتعددة تضمنتها نصوص مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، من أجل تقنين وضع الراغبين من موظفي الحكومة في الحصول على إجازة بدون مرتب يتم تجديدها سنويا بمعرفة السلطة المختصة «الوزارة أو المصلحة أو الهيئة الحكومية» التابعة لها الموظف.

لائحة قانون الخدمة المدنية تفصل حالات الإجازة بدون مرتب

«الوطن» تسلط الضوء على الحالات التي يستطيع من خلالها الموظف الحكومي الحصول على إجازة بدون مرتب، بمراعاة نصوص مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المفسرة لهذا القانون والتي تأتي على النحو التالي:

1- تستحق الموظفة الأم، إجازة بدون مرتب، وذلك لرعاية طفلها، وفقا لأحكام قانون الطفل الواردة بقانون (12) لسنة 1996، على أن تكون مدة الرعاية عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة خدمتها.

2- يستحق الموظف، أو الموظفة، إجازة بدون مرتب، إذا طلب أحدهما «الزوج» مرافقة زوجته، أو «الزوجة» مرافقة زوجها، إذا سافر أو سافرت للعمل بالخارج، أو للدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل، أو خلال مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج.

3- يتعين على جهة العمل الموافقة على طلب مرافقة الزوج أو الزوجة المسافر أحدهما للعمل بالخارج.

4- يجوز لجهة العمل أو السلطة المختصة، وهي الوزارة أو الجهاز أو الهيئة التي تتبعها جهة عمل الموظف الحكومي، أن ترفض الإجازة بدون أجر، عدا بند مرافقة الزوج أو الزوجة للسفر للعمل بالخارج، إذا تطلبت احتياجات العمل ذلك.

مصير الموافقة على الإجازة بدون مرتب في يد السلطة المختصة

5- يجوز لجهة العمل منح الموظف إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة «الوزارة أو الهيئة أو الجهاز» التابعة له جهة عمل الموظف.

6- لا يجوز ترقية الموظف، الحاصل على إجازة بدون مرتب، إلا بعد عودته أو قطعه للإجازة واستكمال المدد البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.