5 أيام متصلة في إجازات شهر يونيو 2023.. تعرف عليها

الإجازات الرسمية والعطلات، واحدة من الأمور المهمة للموظفين حيث تمثل فرصة للاسترخاء وقضاء الإجازات بالشواطئ والمتنزهات هربا من ضغوط العمل.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي إجازات شهر يونيو 2023 في مصر وفق الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية:

إجازات شهر يونيو 2023 في مصر

وفقا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن إجازات شهر يونيو 2023 في مصر جاءت على النحو التالي:

- إجازة عيد الأضحى المبارك

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى السبت الموافق 1 يوليو.

- إجازة 30 يونيو

يحتفل جموع المواطنين يوم الجمعة الموافق 30 يونيو المقبل بذكرى ثورة الشعب بكافة طوائفه على حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر في 2023

ويتبقى في هذا العام الجاري 2023، قرابة 4 مناسبات فقط يحصل فيها الموظفون على إجازة رسمية وهي:

- إجازة رأس السنة الهجرية

في يوم الأربعاء 19 يوليو يتم الاحتفال برأس السنة الهجرية.

- إجازة ثورة 23 يوليو

يوم الأحد 23 يوليو يتم الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو 1952.

إجازة المولد النبوي

ويوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر يتم الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف.

- إجازة عيد القوات المسلحة

ويوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر يتم الاحتفال بإجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).