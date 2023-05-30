وزير الداخلية اللبناني: الشرطة تتابع قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت

أكد وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، أن شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي «الشرطة اللبنانية»، تتابع قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت على طريق المطار.

تواصل بين السلطات اللبنانية والسعودية

وأضاف مولوي، أن أنه على تواصل بأدق التفاصيل مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، مؤكدًا العمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان.