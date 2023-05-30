رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير الداخلية اللبناني: الشرطة تتابع قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت

كتب:

أ ش أ
01:50 ص | الثلاثاء 30 مايو 2023
لبنان

لبنان

أكد وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، أن شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي «الشرطة اللبنانية»، تتابع قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت على طريق المطار.

تواصل بين السلطات اللبنانية والسعودية 

وأضاف مولوي، أن أنه على تواصل بأدق التفاصيل مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، مؤكدًا العمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان.

اقرأ المزيد:

ميقاتي يبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية في لبنان

أحمد الطاهري: الاحتفال ببيروت عاصمة للثقافة أول حدث نستعيد معه لبنان المشرق

هاني شاكر يروج لحفله في لبنان: «هتحلو بوجودكم معايا».. (فيديو)

لبنان يدين اقتحام وتخريب سفارة قطر في الخرطوم
بقلم أ ش أ