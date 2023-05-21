هاني شاكر يروج لحفله في لبنان: «هتحلو بوجودكم معايا».. (فيديو)

روَّج الفنان هاني شاكر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفله في لبنان المقرر إحياؤه في شهر يوليو المقبل.

ونشر هاني شاكر فيديو له وقال فيه: «جمهوري الحبيب في لبنان والمدينة الحبيبة القريبة لقلبي جدا صور، إن شاء الله نتقابل يوم 14/7 في فندق ريست هوس في صور عشان أغني لكم وأسعد بيكم وأسعد بلقائكم أتمنى أشوفكم على خير بإذن الله وأسعد بيكم والحفلة هتحلو بوجودكم معايا».

حفل هاني شاكر في الأوبرا

وأحيا الفنان هاني شاكر، مؤخرا حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير بقيادة المايسترو حمادة الموجي والتي حملت شعار كامل العدد، وقدم شاكر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه أبرزها «بحبك يا غالي، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ما تهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سألتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك، ويحيي، كدة برضو يا قمر، ويا أغلى اسم في الوجود».