أحمد الطاهري: الاحتفال ببيروت عاصمة للثقافة أول حدث نستعيد معه لبنان المشرق

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إِنَّ الاحتفال ببيروت عاصمةً للثقافة العربية أول حدث نستعيد معه لبنان المشرق المحب للحياة والمتمسك بها، بعد الأزمات المتلاحقة التي ضربته الشهور الماضية.

العلاقات الصحفية المصرية اللبنانية هي علاقة شغف وتاريخ ممتد

وأضاف الطاهري، خلال مداخلة من بيروت مع قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كان حَرِيصًا على وجوده في هذا الحدث، بمجرد تلقيه الدعوة من وزير الإعلام اللبناني السيد زياد مكاري، وكذلك رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي رحب بشدة بالحضور، وأن نشارك أهلنا في لبنان هذه الانتقال السريع لعودة الحياة إلى مباهجها في بيروت.

ولفت إلى أَنّ العلاقات الصحفية المصرية اللبنانية هي علاقة شغف وتاريخ ممتد، والسيدة فاطمة اليوسف مؤسسة روزاليوسف والرائدة في الصناعة الصحفية وصناعة النخب الصحفية والنخب الفكرية، ولدت في لبنان، ثم حضرت إلى مصر طفلة ونشأت بمصر وبنت مجدها الصحفي في القاهرة.

وتابع: «حين وصلت بيروت وجدت احتفاء كبيرًا في روزاليوسف، وصور روزاليوسف في كل مكان، وأبلغت وزير إعلام لبنان والزملاء فور الوصول، أن هذا هو بداية الاحتفاء بمئوية روزاليوسف التي ستكون في أكتوبر 2025، كما لمست من الزملاء الصحفيين في لبنان، تجمعني ببعضهم علاقات تعود لأكثر من 10 سنوات، اهتمامهم البالغ بالحوار الوطني في مصر، سيكون هناك حوار مع عدد من رؤساء التحرير في لبنان حول الحوار الوطني في مصر.

التكوين الحضاري للشعبين المصري واللبناني أسهل

وذكر الطاهري أن التكوين الحضاري للشعبين المصري واللبناني، سواء الحضارة المصرية القديمة أو الحضارة الفينقية، يجعل التقارب بينهما أسهل، لأن الشعوب التي لها حضارات قديمة تكون متقاربة، وكما قال الدكتور ميلاد حنا في مؤلفه الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، أن من ضمن الأعمدة هو الانتماء المصري لدول البحر المتوسط، والامتداد العربي كان أيضا حاضرا بقوة في بيروت، أيضا الامتداد في العلاقات بين الشعبين، هناك علاقات صحفية بين مصر ولبنان أكبر من أعمار دول وليست أعمار صحف فقط.