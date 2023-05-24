ميقاتي يبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية في لبنان

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اجتماعاً مع مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، في بيروت، ماتيو لوسيانو، اليوم الأربعاء، لبحث القضايا المطروحة ضمن ملف الهجرة غير الشرعية.

محاولة توفير فرص عمل للشباب اللبناني

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة اللبنانية ومدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت، وتناول اللقاء التعاون القائم بين الدولة اللبنانية والمنظمة، للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل للشباب اللبناني.