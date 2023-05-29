البابا تواضروس في لقاء مع وسائل إعلام قبطية: زيارة الفاتيكان كانت ناجحة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة، عددًا من ممثلي وسائل الإعلام القبطية، المقروءة والمرئية والإلكترونية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القمص موسى إبراهيم، إن الحاضرين هنأوا البابا تواضروس الثاني بنجاح زيارته للفاتيكان والزيارات الرعوية لإيبارشيات الكنيسة القبطية في تورينو وروما، وميلانو، والنمسا.

وأضاف القمص موسى، في بيان رسمي، أن البابا رحب بممثلي وسائل الإعلام القبطية، وألقى كلمة قصيرة أكد خلالها على سعادته بزيارة الفاتيكان التي جاءت بناء على دعوة من جانب الكنيسة الكاثوليكية للاحتفال باليوبيل الذهبي، لعودة العلاقات بين الكنيستَيْن بزيارة البابا الراحل شنودة الثالث، للڤاتيكان عام 1973.

تفاصيل زيارة البابا للفاتيكان

وأضاف البابا تواضروس أن الزيارة كانت ناجحة، قائلا: «بركة شهداء ليبيا الذين اصطحب وفد كنيستنا أجزاءً من متعلقاتهم ليهديها إلى كنيسة روما كانت ترافق الزيارة».

وقدم البابا تواضروس الثاني، ملخصًا لرحلته التي تضمنت زيارة الڤاتيكان بفعالياتها المتعددة ثم الزيارات الرعوية في إيطاليا والنمسا وخضوع البابا لفحوصات دورية في النمسا، للاطمئنان على صحته وأكد أن نتائجها جاءت مطمئنةً.

وأجاب البابا تواضروس، بعد ذلك الأسئلة التي قدمها المشاركون في اللقاء والتي دارت حول ملامح من زيارته إلى الڤاتيكان ثم الزيارات الرعوية.

البابا: «المَحَبَّةُ لَا تَسقُطُ أَبَدًا»

واختتم البابا الحديث بعد إجابة الأسئلة بتقديم تلخيص لما قاله، بأنها كانت زيارة طيبة، تضمنت افتقادًا لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المهجر، واستمرارًا للعلاقات الطيبة والممتدة بين الكنائس، مؤكدا على العمل بالمبدأ الإنجيلي «المَحَبَّةُ لَا تَسقُطُ أَبَدًا»؟

ونصح الحاضرين بالقراءة المتأنية للإصحاح 13 من رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل كورنثوس الذي يسمى أنشودة المحبة، وطلب منهم الحرص على توضيح الحقائق مع الحفاظ على عفة اللسان عملًا بالمبدأ الكتابي «نُشتَمُ فنُبارِكُ»، ثم وزع البابا هدايا تذكارية على الحاضرين والتقط معهم صورة تذكارية.