 أحمد المسلماني: جامعة طنطا شاركت «حياة كريمة» بـ 700 قافلة خلال عامين

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن جامعة طنطا حققت إنجازات عديدة وتدرك أهمية التكامل بين عمل الجامعة ومؤسسات الدولة وبين رؤية مصر 2030 وتصور الدولة في عهد الرئيس السيسي، مفيدا بأن جامعة طنطا تكاملت مع مبادرات رئاسية عديدة.

المشاركة في مبادرة محو الأمية

وأضاف أحمد المسلماني، خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة، أن الجامعة شاركت في مبادرة حياة كريمة من خلال 700 قافلة خرجت من الجامعة في العامين الماضيين، والمشاركة في مبادرة محو الأمية، حيث إن أكثر من 20 ألف طالب من الجامعة شاركوا في محو أمية 80 ألفا من الأميين، فضلا عن المشاركة في المبادرة الرئاسية فيروس سي.

خدمة تعليمية للطلاب

وأشار أحمد المسلماني، إلى أن هناك 7 إنجازات تم ملاحظتها على تطور أداء جامعة طنطا، وهي الرقمنة الجامعية للجامعة والحوكمة حيث نجحت في الحصول على جائزة التميز الحكومي، وأول جامعة حكومية حصلت على الأيزو، وإنشاء قناة تعليمية لجامعة طنطا والقناة ستقدم خدمة تعليمية للطلاب، وتطوير القطاع الطبي، والنشر الدولي حيث طورت بشكل كبير عمليات النشر الدولي، والوضع على المؤشرات العالمية للتعليم الجامعي.