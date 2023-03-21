أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: مصر تسعى لتكون مركزا للطاقة بالمنطقة

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مصر تعمل على أن تكون مركز الطاقة الإقليمي في المنطقة؛ بما يعنى أنه لا بد أن ندعم الصناعات لنتحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مجمع تكسير الهيدروجين في مسطرد به استثمارات 3.5 مليار دولار وهدفه إنتاج المواد البترولية عالية القيمة بمواصفات أوروبية.

مجمع تكسير الهيدروجين

وأوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن مشروع مجمع تكسير الهيدروجين في مسطرد يأتي في إطار تطوير قطاع الطاقة بمصر، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة ونقلها، لافتا إلى أن المشروع مقام على مواصفات بيئية أوروبية، وتمت مراعاة تلك المعايير لعدم إلحاق أي أذى أو ضرر بالسكان في المناطق المحيطة.

استثمارات وتطوير في قطاع البترول بمصر

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني إلى أن قطاع البترول في مصر شهد الفترة الأخيرة استثمارات وتطوير كبير، وصرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن هناك أكثر من تريليون جنيه جرى ضخها لتطوير قطاع البترول، وفي 2020 افتتح الرئيس مجمع البتروكمياويات أو مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد على مساحة ثلث مليون متر مربع و10 آلاف عامل.