أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: طالبان لا تريد الاعتراف بمقتل الظواهري على أراضيها

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن تنظيم القاعدة تأسس في 1998 وأول زعيم له هو أسامة بن لادن يليه أيمن الظواهري، وحاليا تقرر أن يكون الزعيم الثالث «سيف العدل» وهو مصري الجنسية، لافتا إلى أن أسامة بن لادن قتل في 2011، وقتل الظواهري في 2022، والتنظيم لم يعترف بمقتل الظواهري حتى الآن رسميا، ويرجع ذلك إلى أن حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان التي لا تريد الاعتراف بأنه قتل على أراضيها.

قيادات التنظيم

وأوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف بمقتل الظواهري، وقد يكون هناك خلافا بين قيادات التنظيم على تولى الحكم وخاصة بين اثنين من الكبار أحدها المصري محمد صلاح الدين زيدان والشهير بـ سيف العدل من مواليد محافظة المنوفية وتخرج في كلية التجارة، واتهم في مصر عام 1987 بمحاولة التخطيط لاغتيال وزير الداخلية آنذاك حسن أبو باشا، ومحاولة إحياء تنظيم الجهاد المصري.

تنظيم القاعدة في عدة بلاد

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني إلى أن سيف العدل تولى قيادة التنظيم وفقا لتقارير أممية، وسافر بعد ذلك إلى السعودية ومنها لأفغانستان ومن وقتها وهو الأقرب لـ بن لادن، ولديه خبرة طويلة في العمل بتنظيم القاعدة بعدة بلاد، وتتهمه أمريكا بالمشاركة في تدريب مختطفي الطائرات في أحداث 11 سبتمبر، وتنظيم تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام وقتل على إثرها أكثر من 200 فرد.