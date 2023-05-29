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عاجل.. السيسي يهنئ أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية في اتصال هاتفي

كتب:

شريف سليمان
10:18 م | الإثنين 29 مايو 2023
الرئيس السيسي وأردوغان

الرئيس السيسي وأردوغان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ قدم الرئيس التهنئة لأردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة، ومن جانبه أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أكدا عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

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