5 مشاهد مؤثرة في وفاة طالبين أثناء عودتهما من الامتحانات بالمنوفية 

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية كفر دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بعد وفاة طالبين، أثناء عودتهما من امتحانات الدبلومات الفنية، في حادث على طريق زاوية الناعورة، وعزبة سيدي صالح، بعد الانتهاء من الامتحانات، في حالة من الحزن الشديد من أهالي القرية، اللذين شيعوا الجثامين وسط انهيار المشاركين في الجنازة.

عم أحد الطلاب يحكي تفاصيل مؤثرة

5 مشاهد مؤثرة في وفاة الطالبين، وفق تصريحات من عم الطالب المتوفى مصطفى الزغبي، في تصريحات لـ«الوطن»:

1- الطالبان جمعهما الصداقة والموت، حيث كانا صديقين مقربين طوال فترة الدارسة، ووفاتهما كانت صادمة للجميع.

2- جرى دفن الطالبين في مقابر مجاورة، نظرا لوجود مقابر الأسرة في شارع واحد بالمقابر.

انهيار أسرتي الطالبين وأصدقائهما

3- انهيار أسرة الطالبين أثناء تشييع الجثامين، وبكاء وانهيار أصدقائهما أثناء الجنازة.

4- الطالبان كانا في الصف الثالث من دبلوم التجارة في مدرسة زاوية الناعورة بمركز الشهداء.

5- يتمتعان بحسن الخلق ومحبة بين الجميع، كما أن الحادث أصيب فيه طالب ثالث من أصدقائهما ويعاني من كسور وكدمات متفرقة، وحاول المشاركة في الجنازة، لكن الأطباء رفضوا قيامه بأي حركة.