محافظ المنوفية: لن نسمح بالتقصير في الخدمات المقدمة للمستثمرين

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا موسعًا، لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للأعمال النهائية الخاصة بترفيق المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا تمهيداً للتشغيل التجريبي كونها منطقة حيوية تخدم العديد من المستثمرين.

حضر الاجتماع اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد هلال رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا، المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس حاتم طعيمة رئيس قطاع الكهرباء بالمنوفية، المدير التنفيذي لشركة مدكور، ممثلي هيئة التنمية الصناعية والمصرية للاتصالات، عدد من الجهات المعنية.

متابعة توصيل المرافق للمنطقة الصناعية بقويسنا

في بداية الاجتماع ثمن المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الترفيق وتحقيق معدلات أداء متقدمة لنهو كافة الأعمال المقررة وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، موجهاً بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لمتابعة وإنهاء كافة الأعمال المتبقية للترفيق تمهيداً للتسليم، ومؤكداً علي ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لإنهاء كافة الملاحظات النهائية لبدء التشغيل التجريبي في أقرب وقت دعماً للاستثمار وللحفاظ على حقوق المستثمرين.

أعمال المنطقة الرابعة في المنطقة الصناعية

وخلال اللقاء استعرض رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا نسب إنجاز الموقف التنفيذي لأعمال الترفيق بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات ورصف الطرق، مشيراً أنه بفضل توجيهات المحافظ جاري العمل علي قدم وساق للانتهاء من كافة الأعمال المقررة في مطلع الأسبوع القام.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه دائماً فى خدمة المستثمرين ولا يدخر جهداً فى تذليل المعوقات كون المستثمر عصب الاقتصاد، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأية تهاون أو تقصير فى الخدمات المقدمة لهم والقضاء على الإجراءات الروتينية لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة، ولضخ العديد من الموارد الذاتية تعود بالنفع العام على المواطنين وإحداث نقلة نوعية بقطاع الإستثمار بالمحافظة، لافتاً إلي أهمية عقد العديد من اللقاءات الدورية بالمستثمرين للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم لإيجاد حلول غير تقليدية وتبني رؤى وأفكار خارج الصندوق لتصبح المنطقة الصناعية الرابعة جاذبة وواعدة للاستثمار.

وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة للمهندسة هدي ساتي رئيس قطاع الكهرباء بالمنوفية وذلك عقب صدور قرار تعيينها نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قطاعات الشئون الفنية، تقديراً لجهودها المبذولة خلال فترة عملها بالمحافظة وإسهامها في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .