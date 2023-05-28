محافظ المنوفية: ضبط 210 أطنان قمح في شون التجار بشبين الكوم

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ضبط 210 أطنان قمح محلي بشون تجميع الأقماح لعدد من التجار بنواحي ميت الموز وميت مسعود بنطاق مركز شبين الكوم، لم يتم توريدها حتى الآن، موضحا أنه سيتم توريد الكمية فورا للمطاحن.

ضبط قمح محلي في المنوفية

وقال وكيل وزارة التموين إن لجنة برئاسة مدير عام التجارة الداخلية وعدد من المفتشين، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وفي إطار تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بالمتابعة اليومية لتوريد التجار للقمح، شنت حملة أسفرت عن ضبط 150 طن قمح محلي بناحية ميت الموز، و60 طن أخرى بناحية ميت مسعود، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حرصا على تحقيق الصالح العام.

تحقيق المستهدف من القمح

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تسعى بكافة أجهزتها لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول من الموردين والمزارعين وتخزينه بالصوامع والشون بنطاق المحافظة، طبقا للمواصفات والضوابط الموضوعة من وزارة التموين.