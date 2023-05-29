ضبط مخدرات بـ188 ألف جنيه بحوزة مسجل خطر في المنوفية

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنوفية، حال تواجده بمسكنه، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 600 جرام، بندقية خرطوش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ188 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.