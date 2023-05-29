السباح العالمي سيد الباروكي: لم أحصل على جنسية أجنبية وألعب باسم مصر

نفى سيد الباروكي، السباح المصري العالمي، وبطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ما تردد ونشر عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول حصوله على جنسية إحدى الدول الأوروبية واللعب باسمها في بعض البطولات والمسابقات العالمية.

وقال «الباروكي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يحمل الجنسية المصرية فقط، ولم يحصل على أي جنسية أجنبية، رغم توالي بعض العروض عليه منذ عدة سنوات.

الباروكي: ألعب باسم مصر فقط

وأضاف السباح العالمي أنه لم يشارك في أي بطولة محلية أو دولية سوى باسم مصر فقط، وأنه حصل على لقب موسوعة جينيس للأرقام القياسية وسجل الرقم باسم مصر أيضا.

وتابع: لم أقم بتمثيل أي اتحاد سوى الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، تحت قيادة الكابتن سامح الشاذلي، صاحب الإنجازات الأـضخم في تاريخ اللعبة والرياضة المصرية بشكل عام، وحصلت على شرف تمثيل مصر منذ احترافي في أوروبا من عام 2006 في المحافل الدولية»، مضيفا أنه شارك باسم مصر عام 2007 في باري إيطاليا، و2009 باري روسيا، وعام 2022 في ڤيڤروني ايطاليا.

الباروكي بطل موسوعة جينيس

وكان قد نجح «الباروكي» في كسر الرقم القياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في قفزة الدولفين من أسفل المياه لمسافة 2.5 متر.

وتعلم «الباروكي» السباحة في مدينة الإسماعيلية على يد والده، وانضم إلى فريق هيئة قناة السويس بالسباحة بزعانف المونو إلى أن احترف السباحة في أوروبا، وانضم لنادي «نورد بادانيا فريدوا» الإيطالي، ليصبح بذلك أول سباح مونو مصري وعربي يحترف في الأندية الأوروبية، وحقق خلالها عدد من الأرقام القياسية في القفز بزعانف المونو من أسفل المياه.