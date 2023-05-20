حسن الرداد يحيى الذكرى السنوية الثانية لرحيل سمير غانم: أسطورة الكوميديا

أحيا الفنان حسن الرداد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الذكرى السنوية الثانية لوفاة الفنان الراحل سمير غانم، التي توافق 20 مايو.

حسن الرداد ينشر صورة لسمير غانم

ونشر حسن الرداد، صورة للفنان سمير غانم، وعلق عليها: «الذكرى السنوية الثانية لحبيب قلبي الغالي وأسطورة الكوميديا سمير غانم، اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك، نسألكم الدعاء».

رحيل سمير غانم

ورحل عن عالمنا الفنان سمير غانم في 20 مايو 2021 بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا.