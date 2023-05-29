حورية فرغلي تنفي خطبتها على نزار الفارس: يسعى للتريند

نفت الفنانة حورية فرغلي خبر خطبتها على المذيع العراقي نزار الفارس، الذي أعلنه الأخير، منذ قليل، مؤكدة أنّها التقته للمرة الأولى، أمس، في أثناء تسجيل حلقة تليفزيونية معه.

وقالت حورية فرغلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الفارس قام بهذا التصرف رغبة في تصدر التريند، وتساءلت: «هو في حد جاي يتخطب من غير أهله، فين فستان الخطوبة والدبلة؟».

حورية فرغلي: لن أقاضي نزار الفارس

وأكدت حورية أنّها لن تتخذ أي إجراء قانوني ضد نزار الفارس، لافتة إلى أنّها تكتفي بنفي الخبر لجمهورها حتى لا يتحقق للمذيع الغرض من التشهير بها، وتحقيق التريند من وراء خبر كاذب.