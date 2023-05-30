«نغم» توصي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها في البحيرة: لإنقاذ حياة إنسان

استقبل الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فتاة تدعى «نغم»، أوصت في وصيةٍ لها، بالتبرع بأعضائها بعد الوفاة، في حضور الدكتور عبدالحميد الطيباني مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية.

فتاة توصي بالتبرع بأعضائها في البحيرة

وجاءت وصية الفتاة بالتبرع بأعضاء جسدها وأنسجته، وأي جزء يمكن زرعه مستقبلاً، وفقا للتقدم العلمي للمحافظة على حياة شخص مصري الجنسية، أو علاجه من مرض جسيم، أو استكمال نقص حيوى في جسده.

كما حررت الفتاة الوصية بإرادة حرة مستنيرة، لا يشوبها خطأ أو تدليس، وأقرت فى وصيتها بأنه لا يجوز لأي من ورثتها الحصول على أي منفعة، أو المطالبة بأي مقابل مادي أو معنوي جراء تنفيذ هذه الوصية.

الفتاة تحرر وصية بالتبرع بأعضائها

حررت الوصية وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ويخضع التبرع في الحالة المماثلة لكل أحكام هذا القانون.

وأعرب الدكتور هاني جميعة عن تقديره لها، ولرؤيتها في أهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، لإنقاذ حياة المرضى، وإعطاء حياة أفضل لهم، ولمواجهة تجارة الأعضاء.