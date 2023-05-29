اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، قبل قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيره 2023 بالاسم ورقم الجلوس، وسط ترقب كبير من قبل الأهالي، لاسيما بعد اعتمادها بنسبة نجاح بلغت 84%، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أسماء الطلاب الأوائل، وحصدت الطالبة منار أحمد عبدالعزيز على المركز الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ويبحث أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 بالاسم ورقم الجلوس ويمكن الحصول عليها من خلال الضغط على هذا الرابط، إذ بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالب وطالبة نجح منهم 94152 طالبا.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2023

كما اعتمدت بلبع أيضا نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية في البحيرة بنسبة نجاح 76.44%، والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3%، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8 %.

كان طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية العامة بمدارس البحيرة أنهوا امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023 يوم 18 مايو، والتى كانت قد بدأت يوم السبت 14 مايو، واستهدفت 121 الف و 487 طالب وطالبة قاموا بأداء الامتحانات داخل 668 لجنة فى 18 إدارة.

وصرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن المديرة لم تتلق شكاوى خلال فترة امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة، مشيرًا إلى أنه تم متابعة سير الامتحانات على مدار أيامها وطوال فترة انعقادها بجولات ميدانية مكثفة والمرور على عدد من اللجان فى الإدارات التعليمية.

كما أكد أنه جرى التأكد من جاهزية المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة وتوفير الأجواء الآمنة وتحقيق الانضباط والهدوء لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر مع استمرار أعمال تطهير ونظافة وتعقيم اللجان.