اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة بنسبة نجاح 84%

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 84%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112ألفا و721 طالبا نجح منهم 94152 .

واعتمدت نائب المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة البحيرة للعام الدراسى الثاني للمهنية بنسبة نجاح 76.44%، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451طالبا.

كما جرى الاعتماد على الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3%، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8%.

ومن جهة أخرى، قال يوسف الديب، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، إن أعمال التصحيح والرصد والمراجعه تمت بمنتهى الدقة، لافتا إلى أنه يجرى قبول التظلمات، اعتبارا من يوم السبت الموافق 3 يونيو، ولمدة 15 يوما على أن يجرى التقدم وتحديد ميعاد الاطلاع بالإدارات التعليمية.

وتواصل يوسف الديب مع الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المحافظة، وتهنئتهم على تحقيق تلك المراكز، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق فى المراحل التعليمية المقبلة.