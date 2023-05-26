مصرع طفل بحادث تصادم بين توك توك وجرار زراعي في البحيرة

لقي قبل قليل طفل مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وتوك توك أمام منزل الطفل بكوبري أبو طاحون بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام وحرر محضر بالواقعة.

مص مصرع طفل في حادث بالبحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وتوك توك، مما أسفر عن وفاة طفل وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين وفاة طفل يدعى محمد عيد مرعي يونس، 4 سنوات مقيم أبو طاحون بنطاق دائرة شرطة مركز الدلنجات، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى الدلنجات العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة