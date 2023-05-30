3 نصائح لمزارعي «الملوخية» دون تلف.. السر في الشمس والظل

قال الدكتور محمد المحروق، أستاذ البساتين والخضروات، بكلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، إن موسم زراعة الملوخية، يبدأ من منتصف شهر أبريل حتى نهاية ديسمبر، لذا يجب اتباع عدة نصائح مهمة عند زراعة المحصول الذي يعود بالنفع والخير الوفير على الجميع، إذ يحقق إنتاجية وفيرة وعائد كبير.

3 نصائح عند زراعة محصول الملوخية

أوضح «المحروق» في تصريحات لـ«الوطن»، أن زراعة محصول الملوخية يحقق إنتاجية كبيرة تقدر بنحو 20 طن ورق، ونحو 2 طن تقاوي بذور ملوخية، حيث ينتج الفدان نحو 60 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر طن الملوخية بذور، بسعر الطن 10 آلاف جنيه، وسنتناول عدد من النصائح المهمة كالتالي:

- يجب زراعة الملوخية على مصاطب، والتخفيف عند زراعتها، حيث يزرع الفدان بـ6 كليو بذور.

- يجب زراعة في صوب زراعية، إن أمكن لتجنب تلفها حيث يحتاج المحصول للشمس والظل أثناء فترات اليوم في فصل الصيف.

- يجب ري المحصول مبكرا أو ليلاً، لتجنب التلف في أوراق الملوخية.

حصاد محصول الملوخية

أضاف أن حصاد محصول الملوخية يكون في منتصف شهر نوفمبر بغرض تقاوي البذور، أما إذا كان بغرض البيع للأوراق خضراء، يتم الحصاد كل 30 يوما، وذلك من خلال «قطف»، أوراق المحصول دون تقليع جذور الملوخية.