توم هانكس وزوجته يزوران مصر ويأكلان الملوخية بالأرانب في مطعم بالزمالك

زار النجم العالمي توم هانكس بصحبة زوجته النجمة ريتا ويلسون، مصر، وتناول الملوخية بالأرانب والأرز بالشعرية في أحد مطاعم الزمالك الشهيرة.

زيارة توم هانكس لمصر

وأكدت إدارة المطعم لـ«الوطن» أن زيارة توم هانكس لمصر كانت منذ أيام، وليس أمس حسب الفيديوهات التي تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأوضحت إدارة المطعم أن الفيديوهات المتداولة جديدة لتوم هانكس لكنها ليست بالأمس كما علق البعض.

توم هانكس زار مصر في 2014

ولم تكن هذه الزيارة الأولى لتوم هانكس لمصر، حيث سبق وزار مصر عام 2014 لتصوير فيلم Hologram For the King وتم تصوير بعض مشاهده بمدينة الغردقة والبحر الأحمر.