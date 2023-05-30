معلومات عن مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية لدراسة البترول بعد الإعدادية ببورسعيد

جذبت مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد، الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية للتقديم فيها، باعتبارها من أهم مدارس البترول، فضلا عن كونها أول مدرسة للتكنولوجيا الفنية التطبيقية ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، لإنشاء 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، وجرى تطويرها على أعلى مستوى، بالتعاون بين محافظة بورسعيد وشركة إيني بتروبل الإيطالية، وشركة السويدي، وتوفر 3 تخصصات للطلاب الدارسين بها.

مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد بعد الإعدادية

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في تصريحات له، إن مدرسة حقل ظهر التكنولوجية ببورسعيد، تعتبر من مدارس البترول بعد الإعدادية 2023 وتمثل طفرة جديدة فى مجال التعليم الفني بالمحافظة والتى تم افتتاحها منذ عامين، وأنها أضافت لمحافظة بورسعيد الكثير في تدريب وتعليم الطلاب الدراسين بها، في مجال البترول، مع ظهور أبار متعددة لحقل ظهر، وحاجة المشروع لأيدى عاملة مدربة للعمل فيه من أبناء المحافظة.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن مدرسة «ظهر» التكنولوجية المتقدمة الحديثة لطلاب التعليم الثانوي الفني، تحت إشراف وزارتي التربية والتعليم والبترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع شركة إيني الإيطالية وشركة السويدي، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية، للنهوض بالتعليم الفني، وتتميز بحصول الطالب على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولي.

تخصصات مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

وتضم مدرسة حقل ظهر التكنولوجية الفنية المتقدمة إحدي مدارس البترول بعد الإعدادية 2023، 3 أقسام بترولية ولوجيستية وإلكترونية، وتأتى فى إطار المشاركة الإجتماعية لمؤسسة «إينى الإيطالية»، وهذه التخصصات هي:

- نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات.

- تشغيل صيانة معدات الطاقة

- الصيانة الكهربائية

وتقع مدرسة حقل ظهر التكنولوجية في حي المناخ ببورسعيد، وتستوعب 200 طالب سنويا في الصف الأول، وتقدم نظامًا دراسيًا فنيًا تكنولوجيًا على أعلى مستوى، كما أن الدراسة بها تؤهل الطالب لاكتساب الخبرات التي تفيده في سوق العمل، والالتحاق بمختلف الوظائف في مجال البترول والالكترونيات وغيرها، ومن المقرر أن تستقبل المدرسة الطلاب خلال العام الثالث 2023.

مميزات مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملى أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي

- فرصة تعيين الطلاب المتميزين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج

- مكافأت مالية اثناء فترة التدريب العملي

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

شروط التقديم لمدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023

- التقدم متاح للبنين والبنات من محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس.

- سن المتقدم لا يزيد عن 80 عاما في أول أكتوبر 2023.