«اقتصادية قناة السويس»: ميناء شرق بورسعيد ضمن أفضل 10 مواني بالعالم

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صباح اليوم، عن حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز العاشر لمؤشر أداء المواني في مجال الحاويات لعام 2022، وفقا للتقرير الصادر مؤخرا عن البنك الدولي، وهو تقييم مقارن صادر عن البنك الدولي لتقييم أداء المواني بناءً على الوقت الذي تستغرقه السفينة في الميناء، وكفاءة البنية التحتية بالميناء، وكفاءة الأرصفة، وجودة الطرق، وربط الميناء بالسكك الحديدية، ومدى فاعلية الإجراءات، ومدى استخدام الميناء من قبل مختلف الوكالات في مجال فض الحاويات، كما يؤثر حجم التداول بالميناء على التقييم، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات بالميناء، حيث يستهدف هذا التقرير المساعدة في خلق معيار للمهتمين بمجال النقل البحري في الاقتصاد العالمي.

التعاون سبب نجاح ميناء شرق بورسعيد

من جانبه أعرب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته بما جاء في هذا التقرير، موضحا أن التعاون والتكامل بين المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس وشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT، هو أحد أسباب نجاحات شرق بورسعيد ضمن المواني العالمية.

أعلى المعايير العالمية واللوجستيات

وقال «جمال الدين» إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهتم بجميع موانئها التابعة، وتعمل على استكمال أعمال التطوير للوصول إلى أعلى المعايير العالمية واللوجستيات، إلى جانب انطلاق خدمات تموين السفن بمواني الهيئة خلال أيام، منها شرق بورسعيد.

وأشار إلى جاهزية الميناء لاستقبال العديد من المشروعات، حيث الأرصفة الجاهزة بمعايير عالمية وأعماق تسمح باستقبال السفن العملاقة وأحدث الأجيال منها، لافتا إلى إتمام التعاقد على تشغيل الأرصفة الحالية 5 كيلومترات كاملة، كما يجري التفاوض مع مجموعة مواني أبوظبي لبناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض وصب جاف وصب سائل للخدمات البترولية بأرصفة شرق بورسعيد بطول 1.5 كيلومتر، بالإضافة إلى التفاوض على إنشاء منطقة لوجستية.

الجدير بالذكر أن ميناء شرق بورسعيد لعام 2022 استقبل 1516 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 40,191,524 طن، وعدد حاويات 3,538,610 مليون حاوية مكافئة، حيث كان إجمالي أعداد سفن الصب الجاف التي ترددت على الميناء حوالي 147 سفينة بزيادة 99% عن عام 2021.

كما بلغ إجمالي أعداد سفن البضائع العامة التي ترددت على الميناء 13 سفينة بزيادة 18%عن عام 2021، وإجمالي الكميات المتداولة من الصب الجاف كانت ما يزيد عن 5,5 مليون طن بزيادة قدرها 125% عن عام 2021، وإجمالي الكميات المتداولة من البضائع العامة تزيد عن 510 آلاف طن بزيادة قدرها 86% عن عام 2021.

وحقق الميناء نموا ملحوظا في الأسواق المتعاملة مع الميناء خلال عام 2022 في «غانا - كوت ديفوار - الكاميرون - الولايات المتحدة الأمريكية - الجابون»، وارتفع متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة 9.27% عن عام 2021، وارتفعت اعداد الحاويات بنظام الترانشيبمنت في عام 2022 بنسبة 7% عن عام 2021، كما ارتفعت حركة الشاحنات في عام 2022 بنسبة 9.3% عن عام 2021.