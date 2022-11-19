أستاذ طاقة: حقل «ظهر» قصة نجاح مصرية تُدرس لدول العالم

أكد الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن وضع ملف الطاقة في مصر قبل سنة 2014 كان صعبا جدا، وتمثل ذلك في زيادة طوابير البنزين، وقطع الكهرباء، وزيادة مديونيات الدولة المصرية لدى الشركات الأجنبية، فضلا عن تخارج المستثمرين من مصر، موضحا أن كل هذه الأمور اختلفت خلال السنوات الثماني الماضية.

توقيع أكثر من 80 اتفاقية بترول

وأضاف «راغب»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنه جرى توقيع ما يزيد عن 80 اتفاقية بترول، وأصبح هناك اكتفاء ذاتي في ملف الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه كان يتم استيراد منتجات بترولية بما يزيد عن 9 مليارات دولار بشكل سنوي.

وأكد أن الاكتفاء الذاتي من الغاز سببه حقل «ظهر»، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان عاملا أساسيا في اكتشافه.

وتابع أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن اكتشاف حقل ظهر وبداية الإنتاج خلال 28 شهرا بدلا من 4 أو 5 أعوام قصة نجاح تُدرس على مستوى العالم، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخل حتى ينهي البيروقراطية والعقبات المختلفة، ومن ثم، فقد جرى الانتهاء منه في وقت قصير جدا حتى تحقق مصر الاكتفاء الذاتي.

حقل ظهر ينتج نحو 40% من الإنتاج المصري للغاز الطبيعي

وأكد، أن حقل ظهر ينتج نحو 40% من الإنتاج المصري للغاز الطبيعي، وأصبح لدى مصر احتياطي ضخم جدا يقدر بنحو 30 تريليون متر مكعب، لافتًا إلى أن حقل ظهر يماثل مجموع حقول الأراضي العربية المحتلة وفلسطين وقبرص واليونان، وهو ما يمثل مصدرا ضخما لاحتياطيات الغاز الطبيعي عالميا.