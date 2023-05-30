«بكين» ترفض عقد لقاء بين وزيري الدفاع الصيني والأمريكي في سنغافورة

رفضت الصين، طلب أمريكي بعقد لقاء بين وزيري دفاع البلدين لويد أوستن، والجنرال «لي شانج فو» في سنغافورة هذا الأسبوع، وقال «البنتاجون»، يجب إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع الصين، رغم رفضها عقد لقاء بين المسؤوليين العسكريين، وفقا لما ذكره قناة «العربية» الإخبارية.

ويوم الجمعة الماضي، أشارت وزارة الخارجية الصينية، إلى أن قيام «واشنطن» بتوفير الأسلحة لتايوان أمر خاطئ وخطير للغاية، داعية على لسان المتحدثة باسمها، «ماو نينج»، في مؤتمر صحفي، السلطات الأمريكية، إلى وقف تسليح الجزيرة ووقف الاتصالات العسكرية مع «تايبيه»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.