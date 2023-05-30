انخفاض أسعار 6 سلع أساسية خلال 7 أيام.. منها 10 جنيهات للذهب

تراجع ملحوظ شهدته أسعار 6 سلع أسياسية خلال الأيام الماضية وحتى اليوم الثلاثاء، نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة من الدولة، من أجل تخفيض أسعار هذه المنتجات، تطبيقا لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية، للتخفيف عن كاهل المواطن، إذا تؤثر هذه السلع بشكل كبير ويومي على حياة المواطن، لاستخدامها بشكل دوري.

ويرصد هذا التقرير، أسعار السلع قبل وبعد التراجع، وفق ما أعلنته الجهات المعنية:

- تراجع أسعار الذهب:

تراجع سعر الذهب أمس الاثنين للمرة الثالثة خلال منتصف التعاملات، بقيمة 10 جنيهات لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، ليكون الانخفاض من بداية التعاملات وحتى الآن نحو 30 جنيهًا، و34 جنيهًا لعيار 24 الأكثر نقاءً.

- تراجع سعر الأرز الشعير:

وتراجعت أسعار الأرز الشعير بمقدار 3 آلاف جنيه في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، وسجل سعر الطن نحو 17 ألف جنيه للحبة العريضة، مقابل 20 ألف جنيه قبل أسبوعين، بينما سجل سعر الطن للحبة الرفيعة نحو 16500 جنيه، مقابل 19500 جنيه، وفقا لما قاله رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في الغرفة التجارية.

- تراجع أسعار اللحوم الحيّة:

سجلت أسعار الأضاحي تراجعا ملحوظا في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع إعلان الحكومة استيراد 170 ألف رأس ماشية، حيث سجلت أسعار اللحوم الحية للأبقار تراجعا بقيمة 20 جنيه، وتراوح السعر بين 130 إلى 135 جنيها، مقابل 145 و150 جنيها للكيلو القائم قبل أيام، فيما تراجع سعر كيلو القائم الجاموسي إلى 115 جنيها، بعد أن كان يتراوح بين 120 و130 جنيها في وقت سابق، وفقا لما قاله حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين.

- تراجع أسعار البيض:

سجلت أسعار البيض تراجعا كبيرة خلال الأيام الأخيرة، وبلغ سعر كرتونه البيض الأبيض 85 جنيها، مقابل 92 جنيها قبل اسبوعين، فيما سجلت أسعار البيض الأحمر اليوم 90 جنيها مقابل 98 جنيه قبل أيام، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

- تراجع أسعار الدواجن:

كما أن هناك تراجعا في أسعار الدواجن بقيمة وصلت 4 إلى جنيهات في الكيلو، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 62 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل للمستهلك في حدود 70 إلى 75 جنيها حسب المنطقة، مقابل 67 جنيها قبل أيام تسليم أرض المزرعة، مسجلا تراجع بقيمة 5 جنيهات، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

- تراجع أسعار الأعلاف:

وأضاف عبد العزيز السيد لـ«الوطن»، أنّ السبب في تراجع أسعار البيض والدواجن هو انخفاض أسعار الأعلاف، التي سجلت تراجعا بقيمة تخطت 6 آلاف جنيه في أسعار الذرة الصفراء، ما أدى إلى استقرار أسعار الدواجن والبيض، نتيجة الإفراج عن كميات كبيرة عنها من قبل وزارة الزراعة.