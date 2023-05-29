ثالث خسارة في أسعار الذهب اليوم.. تراجع 30 جنيها في عيار 21

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 29-5-2023 للمرة الثالثة خلال منتصف التعاملات، بقيمة 10 جنيهات لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، ليكون الانخفاض من بداية التعاملات وحتى الآن نحو 30 جنيهًا، و34 جنيهًا لعيار 24 الأكثر نقاءً.

ونرصد في السطور التالية سعر الذهب الآن في مصر بعد تراجعه للمرة الثالثة اليوم، بحسب شعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2657 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، بلغ 2325 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 بـ1993 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1550 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ1329 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبالنسبة لسعر جنيه الذهب الآن، وصل إلى 18600 جنيه للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسعر الذهب عالميًا، الأونصة بلغت 1945 دولارًا أمريكيًا.