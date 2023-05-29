عاجل.. أحدث أسعار الذهب بعد تراجعها 3 مرات اليوم: عيار 21 بـ2325 جنيها

استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، وذلك بعد أن شهدت خلال منتصف التعاملات تراجعا وصل إلى ثلاث مرات بنحو 30 جنيها، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في ختام تعاملات اليوم 2325 جنيها، وعيار 24 سجل 2657 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

كما سجل عيار 18 اليوم 1993 جنيها للشراء وجرام الذهب عيار 14 بلغ 1550 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة إلى 1329 جنيها وعيار 22 سجل 2436 جنيها للشراء.

سعر جنيه الذهب

واستقر سعر جنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم بعد أن هبط 3 مرات خلال منتصف التعاملات ليسجل الآن 18600 جنيه، فيما يبلغ سعر الأونصة 82637 للشراء.

أسعار الذهب عالميا

وبالنسة لأسعار الذهب عالميا سجلت استقرارا ملحوظا في ختام التعاملات ليصل سعر الأوقية إلى 1944 دولارا، وجنيه الذهب 43757 دولارا.