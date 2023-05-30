انتشال جثمان شاب والبحث عن آخر بعد غرقهما في الساحل الشمالي 

تمكنت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين، فى محافظة الإسكندرية، من انتشال جثمان شاب في العقد الثالث من العمر، لقى مصرعه غرقا، أمس الاثنين، في الساحل الشمالي أقصى غرب الإسكندرية، بعد قرابة يوم كامل في المياه، رفقة صديق آخر يجرى البحث عن جثمانه في الوقت الراهن.

بدأت الواقعة حيث تلقت شرطة النجدة إخطارا، يفيد بوقوع حالة غرق بإحدى قرى الساحل الشمالي غرب الإسكندرية.

الإنقاذ النهري تنتشل الجثمان

على الفور توجهت فرق الإنقاذ النهري رفقة قوة أمنية مدعومة برجال الحماية المدنية، بمرافقة سيارة إسعاف من الإسكندرية إلى موقع الحادث، لبدء التعامل وانتشال الجثمانين.

على الفور تبين غرق شابين عمرهما 22 سنة، الأول «محمد أحمد» تم انتشاله، والثاني «محمد جمال عوض الله» يجري البحث عنه.

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير، إنه جرى إبلاغهم عن ذلك الحادث فجر اليوم، حيث تم إبلاغ كل غواصين الخير المتطوعين، للتوجه إلى مكان الحادث لسرعة البحث وانتشال الجثمان.

تفاصيل غرق شابين في الساحل الشمالي

وأضاف قائد غواصين الخير، ل«الوطن»، أن فرق الإنقاذ النهري توجهت إلى موقع الحادث ورافقهم مجموعة من غواصين الخير في الإسكندرية توجهوا للمشاركة في عملية البحث عن الجثمانين اللذين لقيا غرقهما إثر ارتفاع الأمواج نسبيا في الساحل الشمالي، حيث جرى البحث عنهما حتى تم العثور على أحدهما ويجرى البحث عن الآخر.

وعبر عن أمنيته في أن تختفي ظاهرة الغرق من شواطئ الإسكندرية، داعيا الجميع إلى توخي الحذر مع انطلاق موسم الصيف، والالتزام بالتعليمات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.