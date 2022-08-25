انتشال جثمان غريق «سيدي كرير» غرب الإسكندرية بعد 44 ساعة في المياه 

تمكن فريق «غواصين الخير» برفقة الإنقاذ النهري من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا في قرية أمراء البحار بمنطقة سيدى كرير بنطاق منطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وذلك بعد غياب الجثمان في المياه لمدة 44 ساعة منذ وقوع الغرق.

الشاب كان برفقة صديقيه

بدأت الواقعة حين تلقى فريق الإنقاذ النهري بلاغا بغرق شاب أمس الأول الثلاثاء عقب نزوله برفقة صديقيه، حيث غرق الثلاثة قبل أن يتم إنقاذ الثنائي، فيما اختفى الشاب عن الأنظار، ليتم تكثيف البحث عن جثمانه أملا في إيجاده في أسرع وقت، وهو ما تم بعد قرابة يومين من الغرق.

تفاصيل غرق شاب في قرية بالساحل الشمالي

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، إن الفريق تلقى استغاثة للبحث عن جثمان شاب غريق يدعى كريم السيد جاد، 19 سنة، أتى من كفر الشيخ ولقي غرقه فى قريه أمراء البحار بمنطقة سيدي كرير أمس الأول الثلاثاء الساعة 9 صباحاً.

ظهور جثمان الشاب

وأضاف المالحي لـ«الوطن»، أنه تم إبلاغ الغواصين من أجل سرعة الوصول لمكان الغرق وانتشال الجثمان قبل غروب شمس اليوم، وهو ما قد تم أمس عبر 6 من غواصين الإسكندرية الذين كثفوا البحث ولكن دون جدوى، حيث قرر بعدها عزمه البحث برفقة آخرين صباح اليوم الخميس أملا في انتشال جثمانه وتسليمه لأسرته، إلا أن الجثمان ظهر على سطح المياه في حدود الخامسة فجرا، أي بعد 44 ساعة من الغرق.