انتشال جثمان غريق شاطئ السلام في الإسكندرية

انتشل فريق غواصين الخير برفقة الإنقاذ النهري جثمان شاب غريق فجر اليوم بعدما لقى مصرعه غرقا، صباح أمس بشاطئ السلام في منطقة أبو يوسف غرب الإسكندرية، وذلك عقب نزوله إلى بحر الإسكندرية قبل موعد المنقذين.

تكثيف البحث عن جثمان غريق شاطئ السلام

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إن الفريق تلقى استغاثة للبحث عن جثمان شاب غريق أتى من القاهرة يدعى عبدالله محمود محمد عبدالفتاح، 17 سنة، وذلك بعدما لقى مصرعه غرقا، في الساعة 6 صباح أمس في شاطئ السلام.

وأضاف المالكي لـ«الوطن»، أنه تم إبلاغ الغواصين من أجل سرعة الوصول لمكان الغرق وانتشال جثمانه قبل غروب شمس أمس، إلا أن جثمانه ظهر فجر اليوم وتم انتشاله.

وأوضح أنه وفقاً للاستغاثة، فقد تبين وفود 5 أصدقاء من القاهرة إلى شاطئ السلام فجراً، حيث تعرضوا جميعاً للغرق، إلا أنه تم نجدة 4 منهم، فيما لم يتم العثور على الخامس، ما تسبب في وفاته كونه بقى في المياه قرابة 24 ساعة منذ الغرق حتى طفو الجثمان.

نزول الشباب رغم التحذيرات

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أمس عن وجود أمواج متوسطة غربا وهو الأمر الذي تبعه عدد من التحذيرات أبرزها تجنب النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة والتي تم رفع الرايات الحمراء بها مثل شواطئ العجمي وشواطئ غرب المحافظة، وهو ما لم يسير عليه الشباب.