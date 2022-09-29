انتشال جثمان غريق «أبيس» في الإسكندرية بعد 14 ساعة من البحث

تمكنت فرق وقوات الإنقاذ النهري، المدعومة بغواصين الخير في الإسكندرية، من انتشال جثمان أحمد عبد العاطي، 16 سنة، بعد غرقه أمس في الترعة، بمنطقة أبيس شرق المحافظة، وذلك بعد 14 ساعة من عمليات البحث.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين في محافظة الإسكندرية، إن أعضاء الفريق تمكنوا من انتشال غريق الإسكندرية الجديد في منطقة أبيس عقب ظهور الجثمان على سطح البحر، مشيرًا إلى أن الجثمان ظهر بعد مكان الغرق بحوالي 3 كيلومترات، من وقوع الغرق.

تفاصيل غرق شاب في ترعة بالإسكندرية

وأضاف قائد غواصين الخير لـ«الوطن»، أن شابا يدعى أحمد فؤاد عبدالعاطي محمد، يبلغ من العمر 16 سنة، سقط فى الترعة بالقرب من كوبري مشاه داخل أبيس بباب العبيد.

وأوضح، أنه فور تلقيه إشارة بغرق الشاب فى المكان المشار إليه، تم إخطار جميع غواصي الخير المتطوعين في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، بسرعة التوجه إلى مكان الغرق تخوفا من دخول الغريق للمصب بالملاحات.

وطالب قائد غواصي الخير من جميع المواطنين الحذر من نزول الترع وعدم الاعتماد على كونها مياه راكدة غير البحر، إذ من الممكن أن تسبب حالات غرق في بعض الأوقات.

تكثيف عمليات البحث

وكانت الأجهزة الأمنية وضباط القسم التابع له مكان الغرق وفرق قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين، قد كثفوا عمليات البحث عن الجثمان منذ أمس وحتى اليوم ليتمكنوا من انتشاله. وحُرر المحضر اللازم، وجاري العرض على جهات التحقيق المعنية.