أحمد سعد يحيي حفل زفاف ولي عهد الأردن والأميرة رجوة بعمان (صور)

أحيا الفنان أحمد سعد، حفل زفاف ولي عهد الأردن، وسط وجود عدد كبير من نجوم الغناء بعالمنا العربي، احتفالا بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، ورجوة خالد السيف.

وقدم «سعد» خلال الحفل، العديد من الأغنيات المميزة، التي طرحها هذا العام، ونالت نجاحًا كبيرًا، من ضمنها «فوق واتعلم، وسع وسع، وإيه اليوم الحلو ده، وعليكي عيون»، وغيرها من الأعمال الناجحة.

وأقيم الحفل في ستاد عمّان الدولي بمدينة الحسين الرياضية، بمشاركة الفنان تامر حسني، راغب علامة وفنانتين أردنيتين، هما ديانا كرزون، وزين عوض، إضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية.