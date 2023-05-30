غرق شاب بسبب ارتفاع الأمواج في أحد شواطئ الإسكندرية

غرق شاب في العقد الثاني من العمر، أمس، في مياه أحد شواطئ الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، بسبب ارتفاع الأمواج نسبيا، ويحاول المتطوعون البحث عن الجثمان، بالتعاون مع غواصين الخير.

وتعود الواقعة إلى تلقي قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، إخطارًا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى مروان يسرى عبد السلام، 17 سنة من بركة السبع بمحافظة المنوفية، إذ غرق أمس الاثنين الساعة 7 ونصف مساء، بين قرية زمردة وقرية غرناطة بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية.

البحث عن الجثمان

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين فى الإسكندرية، إنه فور تلقيه دعوة، فتم إبلاغ كافة الغواصين بسرعة الوصول إلى مكان الغرق أملا في انتشال جثمان الشاب سريعًا.

تحرير محضر بالواقعة

وأضاف «المالحي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم التوجه صباحا من أجل البحث عن الجثمان، مطالبا من الجميع الالتزام بتعليمات الغطاسين على شواطئ الإسكندرية حفاظا على حياتهم، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.