ندوة في الإسكندرية عن تأهيل الشباب لمواجهة الغزو الفكري والشائعات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بمركز شباب أبيس 10، ندوة عن تأهيل الشباب لمواجهة الغزو الفكري، وذلك ضمن الخطة الإدارة للتثقيف السياسي في شهر مايو الحالي، وبدأت الندوة بتعريف الغزو الفكري ووسائله سواء الصحف أو وسائل الإعلام.

الشباب ركيزة المجتمع

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم، لـ«الوطن» إن الشباب هم ركيزة المجتمع وأهم عناصرة وهو العمود الفقرى لأى مجتمع وكلما كان الشباب واعيا ومثقفآ كلما تقدم المجتمع ونهضت الأمة لذلك تولى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية اهتماماً بالغا بكل أنشطة الشباب وتنويعها لرفع المستوى الفكرى والرياضى والثقافى للشباب فى مختلف المجالات، ومن أهم أهداف ندوة تأهيل الشباب لمواجهة الغزو الفكري، وتنوير عقولهم بالأفكار السليمة، وضرورة التمسك بالهوية المصرية والعربية تجنباً لإضعاف المجتمع.

عدم الانسياق وراء الأكاذيب والشائعات

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية أن الندوة أوضحت للشباب ضرورة عدم الانسياق وراء الأكاذيب والشائعات المغرضة التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن، وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة فضلًا عن غزو عقولهم بالأخطاء السامه والأفكار الهدامة، بالإضافة إلى غزو مواقع التواصل الاجتماعي لعقول الأطفال والشباب دون رقابة فالشباب هم الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا الغزو من خلال التثقيف وتنوير عقولهم بالأفكار السليمة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والاهتمام بالتنشئة السياسية للطلائع والشباب وتنفيذ ندوات تثقيفية لدمج الطلائع والشباب في الحياة السياسية والاجتماعية.