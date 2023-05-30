السعودية وأمريكا تصدران بيانا بشأن تمديد اتفاقية وقف إطلاق النار في السودان

أعلنت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، أنّ ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقعوا الليلة الماضية، في مدينة جدة، على تمديد لاتفاقية 20 مايو لفترة قصيرة لمدة 5 أيام يتم خلالها وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملهم الحيوي.

وأكد الطرفان، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، عزمهما استخدام التمديد لمدة 5 أيام لتنفيذ أحكام وقف إطلاق النار الأول التي لم تتحقق بالكامل، بما في ذلك تسليم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتسهيل إصلاح الخدمات الأساسية، وإخلاء الجهات المسلحة من المستشفيات.

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واتفق الطرفان على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد، قد يستلزم إخلاء القوات من المناطق الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين، وإزالة المزيد من العوائق أمام حرية تنقل المدنيين والمساعدات الإنسانية، وتمكين الموظفين الحكوميين من استئناف واجباتهم المعتادة.

و‏‎تُذكّر المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الطرفين، بأنّه لا يزال يتعين عليهما التقيد بالتزاماتهما بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد المبرمة في 20 مايو وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.