معلومات عن مسجد الصديق بنويبع.. مركز إسلامي يخدم 10 آلاف مواطن

قال الشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من مسجد الراحل فؤاد توفيق حافظ بمضمار الهجن بشرم الشيخ وجرى فرشه بالكامل، وسيتم افتتاحه مع انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أشاد بما تم تنفيذه من خطط لإنشاء وتعمير المساجد.

بناء مسجد الصديق بنويبع

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه يجري حاليا تنفذ مشروع ضخم في مدينة نويبع مناصفة مع محافظة جنوب سيناء، وهو مسجد الصديق، الذي يعتبر مركزًا إسلاميًا كبيرًا، موضحًا أهم المعلومات عنه وهي كالتالي:

1- المسجد يقع على الطريق الدولي الرابط بين نويبع وطابا.

2- مقام على مساحة 5000 متر مربع.

3- بدأت أعمال الإنشاء العام الماضي والمقرر أن تنتهي بنهاية العام الجاري.

4- مساحة مصلى الرجال 1000 متر تقريبا.

5- مساحة مصلى السيدات 300 متر مربع.

6- يضم دار تحفيظ قرآن ومركز ضيافة.

7- بلغت تكلفة إنشاؤه 21 مليون جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة.

8- يخدم 10 آلاف مواطن من أهالي نويبع.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء أن إجمالي عدد المساجد في جنوب سيناء بلغ 588 مسجدًا.