محافظ جنوب سيناء يعلن عن مهرجان فني في نويبع قريبا

حرص الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على الاحتفال بافتتاح المرحلة الثانية من خطة تطوير مدينة نويبع، وذلك مساء اليوم السبت، والتي كانت قد انطلقت عام 2019 وتم افتتاح المرحلة الأولى منها عام 2020.

خطة التطوير افتتاح السوق التجارية السياحية

وضمت المرحلة الثانية من خطة التطوير افتتاح السوق التجارية السياحية، بالإضافة إلى مسرح لإقامة الحفلات الترفيهية بصفة أسبوعية، والأحداث الفنية المختلفة التي يتم التحضير لاستضافتها الفترة المُقبلة.

الفقرات الفنية والموسيقية

وشهدت احتفالية التطوير عددا من الفقرات الفنية والموسيقية والتي ستشهدها مدينة نويبع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة حسبما صرح محافظ جنوب سيناء في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، حيث قال إن مدينة نويبع وطابا تشهدان إقامة عدد من الحفلات، وخلال الفترة المقبلة ستشهد تطورا أكبر بإقامة مهرجان فني متكامل خلال الأشهر المقبلة قائلا «مدينة نويبع كانت أساس السياحة وسنعيدها السابق عهدها».

وطالب محافظ جنوب سيناء كلا من سمير طه وعماد الطرابيشي المسؤولين عن أعمال التطوير في نويبع بالعمل على كل تفاصيل المهرجان ووضع الخطوط الرئيسية الخاصة به.